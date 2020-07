Quartararo vince la prima gara della sua carriera in MotoGP. Un’altra Yamaha sul podio: Vinales chiude al 2° posto davanti a Dovizioso. Marc Marquez finisce sulla ghiaia dopo 2 giri, rientra e rimonta fino alla terza posizione: a quel punto, però, lo spagnolo cade ed è costretto a ritirarsi. Problema tecnico per Rossi, anche lui deve concludere in anticipo la gara