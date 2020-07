Per Rossi sarà la 25^ stagione nel Motomondiale, ma non per questo è diminuito l'amore tra Valentino e la sua moto: "Finalmente possiamo tornare a goderci la MotoGP, è un grande sollievo per me, perché mi è mancata davvero tanto la mia M1 e penso che anche i tifosi siano felici".