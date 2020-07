Il campione del mondo in versione 'cannibale': 86 vittorie in carriera, otto all'Hungaroring eguagliando il record di Schumi a Magny Cours e ritorno in testa al Mondiale. "Continuiamo a spingere, come dimostra la ricerca del giro veloce nel finale. E' stata una delle mie gare preferite di sempre", le parole di Hamilton a fine gara GP UNGHERIA, LA CRONACA

Lewis Hamilton non si accontenta. La dimostrazione di quanto siano 'cannibali' il britannico e la Mercedes è il cambio gomme a poche tornate dal termine, con l'uso delle soft per poter conquistare il punto di bonus per il giro veloce. Senza dimenticare il doppiaggio di entrambe le Ferrari, con sole tre vetture extra Mercedes a pieni giri. Lewis torna anche in testa al Mondiale, scalzando il compagno di squadra Valtteri Bottas.

Le statistiche di Lewis Hamilton vedi anche Verstappen, botto nel giro di formazione. VIDEO Hamilton eguaglia in Ungheria il record di Schumacher: 8 vittorie in un circuito. Schumi aveva ottenuto il primato a Magny Cours nel 2006: sono gli unici due ad aver vinto 8 volte in un circuito. Per il sei volte iridato si tratta della vittoria numero 86 (-5 da Schumi), il 153° podio (-2). Mercedes ha ottenuto il 105° successo, il quarto consecutivo, il terzo del 2020.