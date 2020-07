Vettel sesto, Leclerc undicesimo: così si è chiuso il GP in Ungheria per la Ferrari. Entrambe le SF1000 sono state doppiate e non succedeva dal 2008. Ma non è l'unica statistica che evidenzia un momento complicato per il team di Maranello



Gran Premio senza sorprese (o quasi) all'Hungaroring, dove Lewis Hamilton ha centrato l'ennesima vittoria. La Mercedes del britannico si è imposta in una gara senza storia, dove sul podio sono saliti anche Verstappen (Red Bull) e Bottas (l'altra Mercedes). E le Ferrari? Una gara difficile, un'altra da dimenticare in un weekend dove pure qualche segnale di riscossa c'è era stato.

Ferrari doppiate, da quando non succedeva? leggi anche Ungheria, trionfo di Hamilton. Vettel sesto Vettel sesto e Leclerc undicesimo. Il bilancio delle Rosse a Budapest è al di sotto delle aspettative di una stagione evidentemente nata male. Entrambe le SF1000 sono state doppiate in Ungheria e questo è un dato che deve far ulteriormente riflettere il team. L'ultima volta era successo in Gran Bretagna nel 2008.



La classifiche leggi anche Mercedes vola, Ferrari in salita: le classifiche Leclerc settimo a 18 punti (45 di ritardo dal leader Hamilton); Vettel decimo con 9 punti (-54 da Hamilton). Anche le classifiche del Mondiale sono lo specchio fedele di un momento complicato. Il tempo per rialzare la testa c'è, anche se nel Costruttori la Ferrari è quinta a 94 punti dalla Mercedes (124 pt.). Per il team di Maranello il Mondiale Costruttori è molto simile al 2014, quando aveva 33 punti dopo 3 GP: ora ne ha 27.