Con un post su Instagram, dopo la vittoria in Ungheria, il campione in carica è tornato a parlare della necessità di essere uniti nella lotta al razzismo: "Imbarazzante che molte squadre non abbiano assunto un impegno pubblico. F1 e la FIA devono fare di più".



"Oggi ho corso per tutti quelli che stanno lottando per arrivare a cambiamenti positivi e combattere la disuguaglianza. Tuttavia, purtroppo, come sport dobbiamo fare molto di più. È imbarazzante che molte squadre non abbiano assunto alcun impegno pubblico nei confronti della diversità o che non siamo riusciti a trovare correttamente il tempo per compiere un gesto simbolico a sostegno della fine del razzismo prima della gara". Con questo messaggio postato su Instagram, Lewis Hamilton è tornato a parlare di un tema che lo vede in prima fila, quale la lotta al razzismo. Il campione del mondo di F1 lo ha pubblicato dopo il successo in Ungheria.