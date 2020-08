leggi anche

Ferrari, chiesti chiarimenti su caso Racing Point

Con una Rossa in versione laboratorio, riassemblata da zero con masse spostate per influire su rake e flussi, si raccoglieranno comunque dati importanti. Se qualche soluzione funzionerà non è detto che non venga persino tenuta in macchina per la seconda gara di Silverstone. Si cerca chiarezza grazie alla pista e non solo. Dopo le proteste ufficiali della Renault, anche la Ferrari si è mossa per avere chiarimenti, insieme a McLaren, sulla metodologia di lavoro che ha permesso alla Racing Point di realizzare una copia della Mercedes del 2019. Per i commissari FIA che si riuniranno tra poche ore la gestione della situazione sarà deliticassima, tecnica e politica.