La prima qualifica senza il famigerato 'party-mode' non cambia le carte in tavola: la Mercedes si conferma una monoposto praticamente perfetta. Perde la Red Bull, guadagna la McLaren. Per la Ferrari distacchi in media con quelli avuti finora dalle 'frecce nere'. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Mercedes, nonostante l’abolizione della mappatura della Power Unit chiamata “Party

Mode”, è riuscita a dominare anche queste qualifiche. Nessuno è riuscito ad infastidire Hamilton e Bottas che hanno lottato tra di loro per la pole position fino all’ultimo giro. Ha avuto la meglio, ancora una volta, Lewis Hamilton che è riuscito a cogliere la pole position numero 94 della carriera. Bottas, questa volta, gli ha dato filo da torcere , infatti, il sei volte campione del mondo ha avuto la meglio sul compagno di squadra per soli 69 millesimi. Dietro alle Mercedes non troviamo, come di consueto, la Red Bull di Verstappen che è stata beffata dalla McLaren di Sainz e dalla Racing Point di Perez. Il pilota olandese si è dovuto accontentare del quinto posto a dimostrazione che, la RB16, non sembra “sposarsi” perfettamente con le caratteristiche della pista brianzola. È Mancata, nelle posizioni di testa, la Renault di Ricciardo che, nelle prove libere 3, aveva ottenuto il terzo posto. Proprio nell’ultima sessione di libere il pilota australiano ha avuto un problema alla Power Unit (pompa della benzina) che sembra aver influito nelle prestazioni della sua R.S.20. Nonostante questo, è riuscito ad ottenere il settimo posto. La Ferrari, come previsto, ha faticato molto anche nella giornata odierna. Leclerc non è riuscito a qualificarsi in Q3 e si è dovuto accontentare del tredicesimo posto. Ha fatto peggio Vettel (diciassettesimo) che è stato addirittura eliminato nel Q1. Il pilota tedesco aveva sicuramente il ritmo per portare la SF1000 nel Q2 ma il traffico non gli ha permesso di migliorare il suo tempo.

Abolizione del “Party Mode” ha accorciato i gap?

È ancora presto per dare una risposta definitiva a questa domanda ma, attraverso l’analisi dei distacchi chilometrici, possiamo vedere che non c’è stato l’avvicinamento che alcuni team si aspettavano alla vigilia. Se prendiamo in analisi i distacchi di tutta questa stagione possiamo notare che, salvo rari casi, il gap chilometrico è rimasto in media con quello visto nei precedenti Gp. Si pensava che Red Bull potesse beneficiare di questa mappatura unica ma, il gap rimediato da Verstappen, è stato superiore a quello del Belgio ed è in linea con il distacco medio del 2020. Stessa cosa possiamo dire di Ferrari che si era presentata in pista a Monza con un gap chilometrico da Mercedes di 0,25 s e, quest’oggi, Leclerc ha chiuso la sua qualifica con un distacco di 0,24s. In casa Renault, invece, abbiamo dei numeri contrastanti tra di loro. McLaren sembra aver tratto giovamento mentre, Renault, ha fatto un passo indietro rispetto a Spa. Questo potrebbe essere dettato anche dalle caratteristiche della pista che potrebbero adattarsi meglio alle caratteristiche della vettura di Woking rispetto a quella di Enstone. Per avere un’idea più chiara dell’influenza che avrà questa mappatura unica in qualifica è giusto aspettare qualche gara.