Prima del via del GP d'Italia, le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Autodromo di Monza, regalando il consueto grande spettacolo. In tribuna, ad assistere all'ottava prova del Mondiale, 300 'eroi del Covid', ovvero medici e infermieri che lottano in prima linea contro la pandemia.

