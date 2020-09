Al Mugello per la Ferrari sarà il millesimo GP della sua storia in F1. La Scuderia fondata dal "Drake" Enzo Ferrari è la più longeva nel Mondiale. Qui modelli, numeri e dettagli delle monoposto da 1950 al 2020. La gara in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



Statistiche a cura di Michele Merlino