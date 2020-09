1/10

Incidente per Sebastian Vettel al termine del Q2 nelle qualifiche del GP di Russia. In uscita dalla curva 3, il tedesco perde il controllo della SF1000 e va a muro. Leclerc sopraggiunge ad alta velocità ed evita per un soffio la monoposto del compagno. Nessuna conseguenza per Seb, uscito dalla vettura sulle proprie gambe

VIDEO. L'incidente di Vettel nelle qualifiche