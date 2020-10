Un comunicato della FIA spiega l'esito dei tamponi in F1, tra piloti e staff, nello stesso giorno in cui un secondo caso di positività al coronavirus è stato accertato nello staff della Mercedes: "Tra venerdì 2 ottobre e giovedì 8 ottobre sono stati effettuati 1.635 test per il COVID-19 su piloti, team e personale. Tra questi, 3 sono risultati positivi. I casi sono stati gestiti rapidamente ed efficacemente senza influire sull'evento (GP Eifel, ndr). La presenza dei tifosi non ha intaccato quella situazione in quanto al pubblico non era consentito entrare nella bolla di F1 come da protocollo in vigore. Il numero inferiore di test condotti in questo periodo rispetto alle settimane precedenti è conseguenza dell'assenza dei campionati di Formula 2 e Formula 3 dal programma di questo weekend". Viene poi sottolineato che i risultatisaranno resi pubblici ogni 7 giorni.