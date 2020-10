La F1 torna a Imola su un tracciato che ha subito un piano di ammodernamento ad opera di Hermann Tilke. Si tratta di un circuito tecnico, in cui è difficile superare. Attenzione alla grande novità, con il weekend spalmato su due giorni tra sabato e domenica. La F1 torna con la gara a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Formula 1 torna a correre sul tracciato sorto in riva al Santerno dopo diversi anni. L’ultimo Gp su questa pista si era disputato nel 2006 con la vittoria di Schumacher davanti alla Renault di Fernando Alonso. Il circuito e le sue strutture sono stati oggetto di un piano di riqualificazione e di ammodernamento iniziato nel novembre 2006 e conclusosi nel settembre 2007. Questi lavori sono stati curati dal tedesco Hermann Tilke che in questa ultima decade è stata la persona che ha contribuito a realizzare molti circuiti dell’era moderna.

Il circuito è molto tecnico

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è universalmente riconosciuto come un tracciato molto tecnico, difficile da interpretare, con curve e staccate piuttosto complesse. Come tanti altri circuiti ‘storici’ in Europa, anche Imola nacque come tracciato stradale subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, prima di trasformarsi in un circuito permanente e ospitare la prima gara di Formula 1 (senza validità iridata) nel 1963. Da allora, il tracciato ha subito diverse modifiche, molte delle quali effettuate negli ultimi 14 anni. Dopo il tragico week end del Maggio 1994 è stata realizzata una variante alla curva del Tamburello con l’obiettivo di ridurre la velocità visto che la via di fuga non è stato possibile allungarla. Recentemente è stata definitivamente eliminata la Variante Bassa quindi, dall’uscita della Rivazza, le vetture potranno andare in pieno fino alla variante del Tamburello. I punti più spettacolari sono la staccata della curva Tosa che, rispetto alla “vecchia” Imola ha perso un po’ di fascino perché le monoposto arrivano alla frenata non alla massima velocità visto la presenza della variante Villeneuve. Un tempo questa curva era

oggetto di diversi sorpassi in quanto le monoposto arrivavano in pieno e dovevano ridurre di molto la velocità per affrontare questa meravigliosa curva. Anche il tratto delle Acque Minerali è molto suggestivo. Sono curve medio veloci che esalteranno al massimo il bilanciamento delle vetture. Il circuito di Imola misura 4909 metri e si percorre in senso antiorario, con 12 curve a sinistra e 9 a destra. A differenza di Portimao, presenta una sede stradale piuttosto stretta ed è quindi difficile compiere sorpassi, a favore della strategia di gara.