Nella settimana che lo ha portato in Turchia, dove domenica si giocherà il primo match point per agguantare il 7° titolo iridato in carriera ed eguagliare il record di Michael Schumacher, Lewis Hamilton è stato protagonista degli MTV Ema 2020 in qualità di ospite e conduttore. L'ennesimo connubio tra il britannico e la musica, prima di provare a suonare l'ennesima sinfonia in pista a Istanbul

