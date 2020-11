In Turchia è arrivata la prima e clamorosa pole della sua carriera. L'etichetta di figlio di papà - che è alla guida del suo team - è un peso da scrollarsi di dosso per Lance Stroll. Un canadese torna davanti a tutti in qualifica dopo il miglior tempo di Jacques Villeneuve in Canada nel 1997 a Jerez. Domani il GP di Istanbul live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 11.10

IL TEAM RADIO DI STROLL DOPO LA POLE IN TURCHIA