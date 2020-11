Intervistato da La Gazzetta dello Sport, nella settimana del GP del Bahrain (live su Sky) Ross Brawn esalta Hamilton: "Ha davanti ancora 3-4 anni ancora al top, non so chi possa frenarlo. Penso possa arrivare a 10 titoli mondiali". Sulla Ferrari: "La priorità del team deve essere il 2022"

L'ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn, ora ai vertici della F1, non ha dubbi su Lewis Hamilton: "Fa parte di un team eccezionale e ha davanti a sé almeno 3 o 4 anni ancora al top, può arrivare a 10 titoli . Al momento è difficile capire chi possa contrastarlo", dichiara Brawn intervistato da La Gazzella dello Sport. "Quello che ha fatto Lewis in Turchia, vincendo la corsa partendo da una posizione difficile, mi ha ricordato certe imprese di Michael Schumacher nelle stesse condizioni. Qualcuno può obiettare che queste imprese sono agevolate dal fatto che hanno a disposizione le migliori macchine del momento, ma spesso le due cose vanno insieme, ovvero le vetture molto buone vengono affidate a loro perché sono molto bravi " aggiunge Brawn.

Il talento di Mick Schumacher

Il futuro

Mick Schumacher è atteso al debutto in F1 con la Haas, manca solo l'ufficialità: "Come la sorella Gina Maria ha uno spirito competitivo: lei lo ha espresso con i cavalli, lui con i kart. È stato affascinante vederlo crescere, nelle ultime due stagioni è stato molto promettente. Non sappiamo come si comporterà con la F1 ma è incredibilmente maturo e ben equilibrato. Sono ottimista, ha qualità e abilità. Ovviamente ha tanta pressione addosso, non ci sono dubbi, ma fino ad ora l'ha gestita bene. Avere un padre campione del mondo come Michael è un'eredità pesante, ma io incrocio le dita".