Coronavirus, FIA: "Positive 10 persone del circus"

Dieci persone in totale sono risultate positive al Covid-19 nei controlli effettuati dalla FIA nella settimana che ha portato il circus in Bahrain. A comunicarlo è stata la Federazione Internazionale, che ha precisato come 9 persone oltre al DS della Red Bull, Jonathan Wheatley, siano positive al coronavirus. "FIA e Formula 1 confermano che tra venerdì 20 novembre e giovedì 26 novembre sono stati effettuati 4887 test per il Covid-19 su piloti, team e personale - si legge nella nota -. Di questi 9 sono risultati positivi, in aggiunta allo Sporting Director di Red Bull, Jonathan Wheatley".