Bottas è riuscito a conquistare la pole position numero 5 della stagione dimostrando di essere un pilota molto solido in qualifica. Con Hamilton assente si è assunto il ruolo di capo squadra del team anglo-tedesco ed è riuscito a portare la W11 nel posto che gli spetta. Non è stata una qualifica per niente facile perché Russell gli ha messo tanta pressione fin dalle prove libere di ieri. Il pilota britannico ha chiuso al secondo posto staccato di soli 26 millesimi dal finlandese ed è riuscito a precedere la Red Bull di Verstappen . Bottas a fine qualifiche era contento della posizione ottenuta anche se non del tutto soddisfatto della sua prestazione: “È stata una sessione particolare, mi sono concentrato sul mio lavoro senza sprecare energie altrove. Il team ha fatto un buonissimo lavoro di strategia, non sono state le mie migliori qualifiche di sempre ma obiettivo centrato. Come sarà la gara è un’incognita, sono molto contento di essere in pole, perché non penso ci sia molto spazio per superare. Spero in una gara divertente, anche se la pista è molto tortuosa e con asfalto sconnesso”.

Ottima la qualifica della Ferrari

La scuderia di Maranello è stata la vera sorpresa di giornata grazie al quarto posto colto da Leclerc. Il pilota monegasco è stato autore di un giro fantastico: “Nel mio giro di qualifica ho fatto tutto ciò che volevo e sono felice. Ieri non ho potuto disputare le FP2 e le FP1 non erano andate granché bene. In qualifica, però, ho migliorato tutti i punti che avevo appuntato nel mio quaderno, sono molto contento. Non avrei mai scommesso di partire in quarta posizione. In FP3 ho provato l’ala posteriore con più carico che ha usato Seb, ma c’è davvero poca differenza. Il risultato in qualifica dipende dall’aver guidato meglio. Quando si parte così davanti ci sono tante speranze, ma dobbiamo restare con i piedi per terra per domani. Tante volte in qualifica abbiamo fatto un buon lavoro, ma poi in gara si è tornati alla realtà”.

Nella giornata di ieri avevano praticamente perso l’intera seconda sessione di libere a causa di un problema tecnico sulla monoposto del monegasco e per due treni di gomme spiattellati da Vettel. Nonostante i pochi dati raccolti hanno lavorato benissimo al simulatore e si sono presentati nelle FP3 co due setup aerodinamici diversi sulle due vetture per cercare di comparare le due soluzioni. Vettel con l’ala posteriore a cucchiaio (maggior carico) e Leclerc con ala scarica in versione Monza. Alla fine si è optato per una configurazione da maggior carico che ha dato i suoi frutti in qualifica nonostante la mancata qualificazione di Vettel in Q3. Il pilota tedesco si è lamentato molto del traffico che è stato determinante nel risultato finale:” In generale avevo buone sensazioni e quindi non so cosa sia andato storto. I ragazzi sono stati molto bravi a cambiare la PU velocemente. Purtroppo in rettilineo perdevamo parecchio, il traffico ha inciso molto. Nel settore centrale faticavo molto. Domani sarà importantissimo gestire le gomme ed evitare il traffico, quello potrà fare la differenza”. A livello cronometrico è stata la miglior qualifica della stagione visto che il distacco chilometrico rimediato nei confronti della Mercedes è stato di soli 0,07s/km.