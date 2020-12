Valtteri Bottas fa il suo dovere nelle qualifiche di Sakhir, prendendosi la quinta pole stagionale: "Obiettivo centrato, speriamo in una gara divertente. Questa sembra la pista di Topolino". Un pizzico di amarezza per il debuttante Russell, secondo a soli 26 millesimi: "Me lo avessero detto sette giorni fa non ci avrei creduto. All'inizio mi sentivo alienato". Il GP live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno domenica alle 18.10 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Pur senza il Re Hamilton, la Mercedes continua a riscrivere record su record anche nel GP di Sakhir, con Valtteri Bottas che conquista la sua pole numero 16 della carriera (5 nel 2020). Per il team tedesco 126^ pole e 76^ prima fila completa grazie al secondo posto del debuttante George Russell, al volante per sostituire Lewis Hamilton, fermato dal Covid.

Bottas: "Obiettivo centrato, non le mie miglior qualifiche" leggi anche Leclerc: "Giro perfetto? Fatto quello che volevo" "Sicuramente è stata una sessione particolare - ha detto Bottas subito dopo la fine delle qualifiche -. A livello di strategie abbiamo fatto un ottimo lavoro. Essere in pole è positivo, sono felice. Non sono state le mie migliori qualifiche, ma l’obiettivo è stato centrato. Come sarà la gara è un po’ un’incognita. Sono contento di essere in pole perché non penso ci sarà tanto spazio per superare. Speriamo che sia una gara divertente, sembra la pista di Topolino, è corta e tortuosa e con un asfalto sconnesso”.