Poche parole subito dopo la fine della gara sprint al Sakhir che gli ha consegnato il titolo 2020 in Formula 2. Poi l'abbraccio con il team Prema che lascerà per passare in F1 con la Haas: "Non è stata la prova che volevo, ma alla fine è andara bene. Dedico il successo al team" FOTO - SCHUMI CAMPIONE, LA STAGIONE - I GIOVANI DELLA FERRARI ACADEMY

"Non ho parole. Solo grazie". Sono le frasi pronunciate da Mick Schumacher dopo avere tagliato il traguardo al 18° posto, ma da neocampione di Formula 2, del GP del Sakhir (Bahrain). Il figlio d'arte non ha nascosto la propria emozione dopo essere sceso dalla vettura, abbracciando uno per uno tutti i meccanici. La gara odierna è stata vinta dall'indiano Jehan Daruvala, davanti al britannico Daniel Ticktum e al giapponese Yuki Tsunoda.

"Dedico il successo al team" leggi anche F2, Mick Schumacher campione: la stagione in FOTO Nell'intervista al termine della gara, Schumi Jr ha raccontato così la sua Sprint Race: "Non è stata una grande prova, speravo di farla ma è andata così. Dedico il campionato al team. Non so davvero cosa sia successo (alla gomma, ndr), essere aggressivo in frenata ha compromesso la gomma. Ilott aveva un ottimo ritmo, ma a un certo punto era impossibile. Alla fine, però, è andata bene, siamo campioni".