SERGIO PEREZ (2010-2012): Nel 2010 arriva secondo nel campionato GP2 dietro al venezuelano Maldonado e davanti a Bianchi: l’anno seguente debutta in F1 con la Sauber. Lasciata l'Academy, passa in McLaren per una stagione e poi in Force India. Lascerà la Racing Point a fine stagione con un palmares di 9 podi e 4 giri veloci in carriera