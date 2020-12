Charles Leclerc scatterà dalla 12^ posizione ad Abu Dhabi, dovendo scontare tre posti di penalità in griglia: "Non siamo nella posizione ottimale, ma credo nell'impresa. Sarà difficile gestire le gomme, ma darò tutto per fare una buona gara. Il calo nel Q3 con le Soft? Non capisco, dobbiamo analizzare i dati". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ABU DHABI, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Charles Leclerc scatterà dalla 12^ posizione nel GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Il monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con il nono tempo, ma dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia a causa dell'incidente provocato la scorsa settimana a Sakhir.

"Non capisco cosa sia successo nel Q3" Leclerc ha peggiorato la sua prestazione nel Q3 con la gomma Soft: "Onestamente è molto strano, non so perché abbiamo avuto questo calo. Voglio riguardare bene i dati – ha detto Leclerc a Sky Sport –. Credo che le condizioni della pista in Q1 fossero migliori, ma non mi aspettavo di andare così male in Q3. Ho avuto dei problemi nella gestione delle gomme posteriori e nel secondo settore. Dobbiamo riguardare bene cosa è successo".