Aston Martin ha ufficializzato l'accordo con il main sponsor Cognizant in vista del suo approdo in Formula 1 a partire dalla prossima stagione. E' anche arrivata la prima foto ufficiale di Sebastian Vettel con il nuovo colore verde del team britannico: "Voglio rendere questo team vincente, orgoglioso di far parte di questo progetto"

Sebastian Vettel in verde. Aston Martin ha comunicato il nuovo main sponsor in vista dell'approdo in Formula 1: sarà Cognizant, società multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, tecnologici, di consulenza e gestione, con cui è stato stretto un accordo pluriennale. A marzo verrà presentata la nuova livrea nel quartier generale di Gaydon, dove saranno presenti anche i due piloti, Lance Stroll e il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, reduce dall'esperienza in Ferrari. I due hanno posato per la prima volta con i nuovi colori per la foto del sito ufficiale di Aston Martin.