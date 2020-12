6/10

CANE IN PISTA, VETTEL E HAMILTON SE LA RIDONO. Divertente episodio durante le FP2 in Bahrain: un cane entra in pista, Vettel viene informato via radio e scherza con il suo ingegnere: "Non sapevo si potessero portare, avrei portato il mio". Infine canticchia un tormentone: "Who Let The Dogs Out? Uh uh uh uh". Hamilton: "Spero che non sia Roscoe...".

F1, GP Bahrain: cane in pista, Vettel canta. Hamilton: "E' Roscoe?". I TEAM RADIO