Il giorno dell' Alpha Tauri AT02 . L'ex Toro Rosso ha svelato la livrea della monoposto per il Mondiale 2021 di F1 che scatterà in Bahrain il prossimo 28 marzo. La macchina è affidata al "veterano" Pierre Gasly e al rookie Yuki Tsunoda . Il giapponese ha preso il posto di Daniil Kvyat.

Il calendario con le altre presentazioni

15 febbraio: McLaren (Norris-Ricciardo) - CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO

19 febbraio: Alpha Tauri (Gasly-Tsunoda) - OGGI

22 febbraio: Alfa Romeo Racing (Giovinazzi-Raikkonen)

22 febbraio: Red Bull (Verstappen-Perez) - Da confermare

26 febbraio: Ferrari (squadra, Leclerc-Sainz)

2 marzo: Mercedes (Bottas-Hamilton)

2 marzo: Alpine (Alonso-Ocon)

3 marzo: Aston Martin (Vettel-Stroll)

5 marzo: Williams (Russell-Latifi)



10 marzo: Ferrari (macchina)

Le date dei test e il via del Mondiale 2021

Sarà il Bahrain a ospitare i test invernali, per un rogramma molto breve, dal 12 al 14 marzo. I team scenderanno in pista per preparare il Mondiale che scatterà sullo stesso tracciato di Sakhir il 28 dello stesso mese.