Terza stagione in Alfa Romeo per il 41enne finlandese, che nel giorno della prsentazione commenta così l'arrivo della nuova C41: "I test diranno dove siamo e speriamo per il meglio"

Sta per cominciare una nuova stagione di Formula 1, la diciannovesima per Kimi Raikkonen nella massima categoria. Il 41enne finlandese, in occasione della presentazione della nuova Alfa Romeo Racing Orlen (C41) ha detto: "E’ sempre bello vedere la nuova macchina, speriamo di fare meglio dell’anno scorso, i test (12-14 marzo, ndr) diranno dove siamo e ovviamente speriamo per il meglio". Poche parole, come sempre, ma chiare.