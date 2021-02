Charles Leclerc nel giorno della presentazione del Team Ferrari in vista del Mondiale 2021: "Speriamo di aver smesso di soffrire. Questa è una famiglia, per i tifosi è una religione, sono orgoglioso di essere un pilota della Rossa. La rivalità con Sainz? E' uno stimolo, l'importante è che vinca la squadra"

"Ferrari è una famiglia, è un orglioglio essere un pilota della Rossa"

vedi anche

Leclerc uomo Ferrari: carriera da 'Predestinato'

"Sono contento del 99% di quello che faccio, è un orgoglio essere un pilota Ferrari - ha spiegato Leclerc -. Essere Ferrari è migliorare in ogni cosa che si fa. Questa è una famiglia. C'è un team che lavora giorno e notte, siamo a tutti gli effetti uno sport di squadra. Sono migliorato nella gestione degli pneumatici nel 2020, devo essere aggressivo ma anche conservativo. Non puoi perdere la concentrazione. Sono teso più in qualifica che in gara. Sono un ottimista, quando ho un momento difficile provo a trovare il positivo".