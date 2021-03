Reduce dalla vittoria nel Mondiale di MotoGP con la Suzuki, Davide Brivio è pronto per la nuova avventura con l'Alpine in F1: "Sono due sport di squadra, uguali nella sostanza anche se con diverse metodologie. Abbiamo due piloti incredibili, Alonso e Ocon si motiveranno l'uno con l'altro"

"MotoGP come Formula 1, siamo uno sport di squadra"

leggi anche

Alonso: "Motivato, spirito della squadra è forte"

"Posso assicurare che i piloti daranno il meglio. Assicuro loro il miglior supporto tecnico. E' uno sport di squadra. Sono fortunato di avere due eccellenti piloti: Alonso, uno dei migliori di sempre, un campione che si porta dietro la squadra. Conosce bene la squadra e l'ambiente e sarà molto concentrato - ha spiegato Davide Brivio -. Ocon è giovane ma ha esperienza, è molto talentuoso e veloce, come ha dimostrato lo scorso anno. Sono impaziente di vedere i miglioramenti nel corso dell'anno. I due piloti si spingeranno l'uno con l'altro, entrambi apprenderanno qualcosa. Abbiamo anche un programma giovani per lo sviluppo di talenti e sono contento di poter far parte di questo progetto. Gli sportivi sono una categoria a parte, molto determinati e ambiziosi. L'anno scorso in MotoGP abbiamo giocato di squadra e abbiamo vinto il titolo. In F1 è la stessa cosa, anche se sono diverse le metologie di lavoro. Sappiamo cosa fare come squadra, l'obiettivo è molto chiaro".