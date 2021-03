Nel giorno in cui è stata svelata la livrea della VF-21, la prima monoposto di Mazepin in F1, le domande dei giornalisti si sono concentrate sul video che settimane fa era stato diffuso sui social e nel quale russo intento a palpeggiare una ragazza in auto. "Non sono orgoglioso di quanto accaduto, ma ora voglio far parlare i miei risultati in pista" HAAS: PRESENTAZIONE VF-21 - FOTO - PILOTI - SCHUMI JR, STORIA SOCIAL Condividi:

Nel giorno in cui la Haas ha svelato la livrea della sua nuova monoposto 2021, le domande per Nikita Mazepin, nuovo driver del team, si sono inevitabilmente concentrate sul video apparso sul suo profilo Instagram lo scorso anno. Quelle immagini hanno mostrato una ragazza palpeggiata in auto dal pilota russo. Mazepin ha detto di aver commesso un "errore enorme" e che "non è orgoglioso" delle sue azioni. "È successo, ho commesso un grosso errore", ha spiegato.

"Pronto a dimostrare che non sono così" leggi anche Mazepin molesto, la donna chiarisce: "Siamo amici" "Bisogna avere un comportamento diverso - si legge su Sky UK - e rispettoso l'uno verso l'altro; sono fiducioso che d'ora in avanti sarò così. Correre in Formula 1 significa essere anche un esempio per molti ragazzini che sognano di arrivare qui. Allora ci si deve comportare in un certo modo, e io non l'ho fatto. Se ho avuto paura di perdere il posto in Haas? Ho sempre corso fin da piccolo cercando di evitare errori in pista, ne ho commesso uno fuori e mi sono preso le mie responsabilità. Non vedo l'ora che arrivi il momento di dimostrare quello che posso fare in pista".