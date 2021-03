Non comincia nel migliore dei modi la stagione della Williams, ma l'inghippo, fortunatamente per il team, è qualcosa che non riguarda la pista. A circa un'ora dalla presentazione della FW43B, la scuderia ha comuniCato che è "saltata" la app attraverso la quale i tIfosi avrebbero potuto vedere proiettata in casa la monoposto. Niente realtà aumentata e niente 3D, dunque. "Purtroppo, poiché l'app è stata compromessa prima del lancio, ciò non sarà più possibile - si legge in una nota del team-. Abbiamo rimosso l'app sia dall'App Store di Apple che da Google Play Store di Android. Non vedevamo l'ora di condividere questa esperienza con i nostri fan, in particolare durante questo momento difficile. Possiamo solo scusarci. Tuttavia, oggi sono disponibili numerose altre risorse per il lancio della macchina, tra cui fotografie e interviste con i protagonisti".