Una "versione B" della monoposto scesa in pista lo scorso Mondiale. La Williams svela oggi la macchina per la stagione 2021, la FW43B. Appuntamento nel pomeriggio, alle 15, con i piloti George Russell e Ncholas Latifi. Jack Aitken, invece, è il pilota di riserva.



Presentazione in realtà aumentata della FW43B

Se sul piano dello sviluppo della monoposto non dobbiamo e non possiamo attenderci molto, dal punto di vista dello "show" per l'unveil, invece, qualcosa di nuovo c'è eccome. Il team, infatti, ricorrrerà alla realtà aumentata per svelare la vettura. In questo modo i fan di tutto il mondo potranno conoscere la nuova livrea con un’app dedicata che proietterà un modello 3D a grandezza naturale della FW43B nelle loro case. L’app si chiama ‘Williams Racing AR Launch 2021‘: disponibile nell’App Store di Apple, sarà scaricabile anche sui dispositivi Android.

La conferenza con i piloti

Al termine della presentazione in 3D ci sarà una conferenza stampa virtuale per i media, in cui il CEO Jost Capito sarà affiancato da Simon Roberts, il team principal, e dai piloti George Russell e Nicholas Latifi.