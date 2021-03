Ferrari, Armani vestirà piloti e team

La partnership pluriennale riguarda i due piloti (Charles Leclerc, già testimonial Armani, e Carlos Sainz) e il team in tutte le attività al di fuori della pista. Elkann: "Condividiamo l'orgoglio di rappresentare l'Italia nel mondo". Armani: "Ora più che mai serve fare sistema per promuovere l'eccellenza italiana" Condividi:

La Ferrari vestirà Giorgio Armani in tutte le sue attività fuori dalla pista. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello che ha stretto una partnership pluriennale con Giorgio Armani S.p.A. In occasione degli eventi ufficiali i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz e il management indosseranno capi selezionati di abbigliamento e una collezione di accessori firmati Giorgio Armani, caratterizzati dal colore blu navy.

Elkann: "Armani sinonimo di eleganza italina" "Armani è sinonimo di stile e di eleganza italiana - le parole del presidente della Ferrari, John Elkann - condividiamo lo stesso orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel mondo. Da oggi la Scuderia Ferrari e la Giorgio Armani si alleano per essere piu' forti insieme, in pista e non solo".

Armani: "Fare sistema e promuovere eccellenza italiana" "Oggi più che mai bisogna fare sistema, promuovere l'eccellenza italiana in un dialogo tra le diverse aree e discipline - le parole di Giorgio Armani -. Ferrari è un riconosciuto simbolo dell'Italia nel mondo e sono orgoglioso di questa collaborazione. Ho vestito i piloti con un guardaroba elegante adatto ai loro spostamenti, augurandomi che tutti possiamo tornare a muoverci ed essere pronti per la ripresa del nostro Paese, tutti insieme".

Leclerc già testimonial Armani vedi anche Leclerc modello e testimonial Armani. FOTO Il monegasco era già stato scelto lo scorso maggio da Giorgio Armani come nuovo volto della campagna Made to Measure per la primavera/estate 2020. "Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età e questo è indice di volontà e determinazione - aveva dichiarato Giorgio Armani -, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante"