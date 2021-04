In pista per il secondo weekend della stagione. A Imola il nuovo round della sfida tra Hamilton e Verstappen, ma occhio alla Rossa che non vuole sfigurare sul circuito dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari". Qui la guida per non perdere nulla: oggi le prime libere alle 11. Il GP dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207

Secondo weekend per il Mondiale, la Formula 1 dal Bahrain arriva in Italia per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola. Appuntamenti da non perdere nel lungo weekend tutto italiano che vede il ritorno delle monoposto sulla storica pista di Imola per il secondo anno consecutivo. E' il giorno delle prove libere: il via alle 11, diretta Sky Sport F1 (canale 207) e su Skysport.it la cronaca in tempo reale giro dopo giro.