In Portogallo Hamilton, Bottas e Verstappen hanno stabilito un nuovo record: hanno condiviso il podio per la 15^ volta in carriera, superando il precedente primato composto dal terzetto Lewis, Rosberg e Vettel. A dimostrazione dello strapotere di Lewis, è da sottolineare come il campione del mondo britannico sia stato il vincitore in 10 di questi 15 podi (3 per Valtteri, 2 per Max) GP PORTIMAO, GLI HIGHLIGHTS Condividi:

Per la 15^ volta abbiamo visto Hamilton, Bottas e Verstappen condividere il podio: è un nuovo record per la Formula 1, che scalza il precedente, composto dallo stesso Hamilton, Nico Rosberg e Sebastian Vettel. Inutile dire che questi 15 podi sono fortemente sbilanciati in direzione di Lewis: in 10 occasioni il vincitore è stato lui, in 3 Bottas e in 2 Verstappen. Lo schiacciasassi Hamilton con le sue vittorie sta affossando sempre più Bottas e Verstappen nella posizione di eterni comprimari. Se analizziamo solo i primi due all’arrivo, vediamo che per la 15^ volta Verstappen è finito dietro a Hamilton, mentre il contrario è accaduto solo in Malesia nel 2017, nel GP dell’Anniversario 2020 e ad Imola quest’anno. Lo stesso trattamento di Max in passato è stato riservato a Vettel, 15 volte secondo dietro a Lewis. Va sicuramente peggio a Bottas, 19 volte secondo dietro a Hamilton, ad un solo passo da Nico Rosberg, a cui è successo 20 volte. Quello è il valore record, registrato da un’altra coppia con un celebre vincitore ed un altrettanto celebre eterno secondo: Michael Schumacher e Rubens Barrichello.

Hamilton scontento al sabato approfondimento Hamilton-Verstappen, sfida di sorpassi da record Sette millesimi, 0.007 per gli amanti dell’agente segreto più famoso al mondo: questo è il margine con cui Valtteri Bottas ha negato a Lewis Hamilton la 100^ pole in carriera. Era tutto pronto: era l’anniversario della scomparsa del primo vero re delle pole, Ayrton Senna, che proprio in Portogallo aveva ottenuto la sua prima pole e vittoria nel 1985, ma niente, Valtteri con quei 7 millesimi ha rimandato la festa. Ovviamente non è la prima volta che Hamilton perde una pole, visto che in 62 occasioni è stato 2° in griglia, ma è solo la seconda volta che la perde per meno di 10 millesimi. L’altra è Silverstone 2019, quando il poleman fu ugualmente il “guastafeste” Bottas.