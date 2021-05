Si riaccendono i motori della Formula 1 per il quarto weekend della stagione. Si corre a Barcellona-Montmeló per una gara che dovrebbe aprire un nuovo capitolo della sfida tra Hamilton e Verstappen: al momento il risultato è di 2 GP a 1 per il campione britannico. Dopo la flessione a Portimao, curiosità attorno alla Ferrari. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Qui il racconto in tempo reale con il Live Blog

