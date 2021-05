Mattia Binotto fissa l'asticella in vista delle qualifiche a Montecarlo in programma sabato: "Leclerc può garantire il quarto posto, ma ci si gioca tutto sul filo dei centesimi, quindi può fare anche meglio. Sainz deve avvicinarsi a Charles, facendo un altro step in avanti nella crescita con la Ferrari". Il weekend del GP di Monaco è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

