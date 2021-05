Quinta tappa del Mondiale 2021, la Formula 1 è nel Principato di Monaco. Si scende in pista dal giovedì, per poi riprendere l'attività sabato e domenica, quando la gara scatterà alle 15. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 208)



Si accendono i motori della Formula 1 per il GP di Montecarlo, quinto weekend della stagione. Dal giovedì di libere (dalle 11.30 in pista) alla gara di domenica (ore 15), che tempo farà? Diamo uno sguardo alle previsioni meteo.

Giovedì, il meteo per le prove libere del GP di Monaco Qualche nuvola per la giornata che sancisce l'inizio dell'attività in pista, ma non è prevista pioggia sul Principato di Monaco. Temperature tra i 15 e i 22° C.

Sabato, il meteo per libere e qualifiche del GP di Monaco Cielo prevalentemente sereno con una temperatura tra i 15 e i 24° C. In aumento il vento. Anche per questa giornata sono escluse precipitazioni.