Il D.S. della Ferrari Laurent Mekies al termine delle qualifiche in Austria: "Ci siamo concentrati sul passo gara, questo è l'anno giusto per farlo. Sono state qualifiche più difficili del previsto. A livello di motore non siamo dove vorremmo essere. Con Sainz possiamo giocare sulla strategia". Semaforo verde domenica alle ore 15: diretta su Sky Sport F1

"Qualifiche più difficili del previsto"

Le parole

Leclerc: "Niente pioggia, spero in gara pulita"

"Sono state qualifiche più difficili del previsto - ha spiegato Mekies -. Charles con la sua prestazione ha fatto quello che poteva. Per Carlos invece si è trattato di un’eliminazione per pochi centesimi. Noi in questo weekend ci siamo concentrati sul passo gara, questo è l’anno giusto per farlo. Vedremo se domani riusciremo ad essere più efficaci in gara rispetto alla settimana scorsa“.