Oramai è un appuntameto fisso del giovedì che apre il weekend di Formula 1: scoprire l'estroso look di Lewis Hamilton. E anche nel GP di casa, a Silverstone. è riuscito a stupire con un outfit un po' hippie. La Formula 1 è in Gran Bretagna: sabato debutta la qualifica Sprint alle 17.30, GP alle 16: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - LIVE IL CONCEPT DELLE MONOPOSTO 2022