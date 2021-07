La McLaren si è presentata in pista a Silverstone con il simbolo sull'halo e sul telaio dei Phoenix Suns, squadra impegnata nelle NBA Finals contro i Bucks. Il tifo per la squadra di Chris Paul non è un caso: il vice-presidente della scuderia britannica è infatti il co-proprietario della franchigia dell'Arizona. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1 (canale 207)

