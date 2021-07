Un ospite d'eccezione in casa Mercedes nel GP di Gran Bretagna: a Silverstrone è infatti presente Tom Cruise, che si è intrattenuto con Toto Wolff e Lewis Hamilton. Per le 'frecce nere' sarà una 'Mission impossible' quella di fermare Verstappen e la Red Bull? Da Hollywood è sbarcato anche Michael Douglas. Il GP della Gran Bretagna in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

