Carlos Sainz non si spiega il comportamento della SF21 sul bagnato a Spa: "A Imola avevo un buon feeling sotto la pioggia, oggi non avevo grip. E' un weekend molto difficile. Per la gara dobbiamo trovare qualcosa di grosso per andare forte sul bagnato". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Dobbiamo cambiare qualcosa di grosso per andare sul bagnato"

il compagno

Leclerc: "Con l'asciutto il lavoro può pagare"

"Non so spiegare cosa è accaduto, ma è un weekend molto difficile - le parole di Sainz a Sky Sport -. Non trovavo il grip con la pioggia, strano perchè avevo un buon feeling a Imola con la pioggia: qui però non riusciamo ad andare forte. Oggi è stata una giornata difficile, a me piace la pioggia e piace guidare in queste condizioni. Dovremo analizzare i motivi. Vedremo per la gara, dobbiamo trovare qualcosa di grosso per andare più forte sul bagnato, altrimenti rischiamo di ripetere quanto fatto in qualifica e stare fuori dalla top 10. Sono sicuro che il team lavorerà tanto per aiutarci. Le gomme? Anche il feeling con il full wet non era buono per niente, anche se non abbiamo girato così tanto per avere dati certi".