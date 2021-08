F1, dalla bandiera rossa alla marea orange

Inutile girarci intorno, il GP del Belgio è stata una farsa . Non tanto per la lunga attesa, inevitabile, quando per la decisione di omologare una gara che non c'è stata , con tanto di podio e punti assegnati, anche se dimezzati. La fortuna della F1 e dei suoi appassionati, tanti e affezionati come dimostrano i numeri di chi è rimasto collegato nonostante non si corresse, è che si volta subito pagina .

Niente pause, questo weekend si torna in pista

La classifica

Verstappen accorcia su Hamilton

Dal Belgio all’Olanda, fra pochi giorni si torna già in pista. A Zandvoort, 300 km più a nord di Spa ma il meteo dovrebbe essere decisamente migliore: anzi ci sarà un clima rovente, con la marea orange pronta a scatenarsi per SuperMax nel suo primo Gp di casa. L'Olanda torna in calendario per la prima volta dal 1985 e la fa con Verstappen in lotta per il titolo, ora a soli 3 punti da Hamilton: l'attesa è folle, addirittura si cambiano i cartelli stradali con il suo numero, il 33. I tifosi olandesi hanno assicurato che non ci saranno esagerazioni e che il rivale sarà trattato con sportività. Del resto Lewis in Belgio ha alzato la voce proprio per difendere i fan chiedendo il rimborso del biglietto per lo spettacolo che non c'è stato. Ma già il prossimo weekend ci ripagherà di tutto.