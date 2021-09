Pomeriggio da dimenticare in Russia per Antonio Giovinazzi. Il pilota dell'Alfa Romeo, a caccia di una conferma (che sembra complicata) per il 2022, perde l'anteriore e finisce a muro in curva 9. Nessun problema per lui, danni alla parte posteriore della monoposto. Tutto il weekend del GP di Russia è su Sky Sport F1 (canale 207)

LA CRONACA DELLE LIBERE DEL GP DI RUSSIA