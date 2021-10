"Rimonta era difficile, dobbiamo reagire sin dalla prossima gara"

IL RIVALE

Verstappen: "La cosa più difficile? Stare sveglio"

"La rimonta era molto difficile, la pista è stata molto lenta ad asciugarsi e non me lo aspettavo. Penso che sia stato difficile per tutti. In partenza e nella prima fase della gara sembravo molto forte, ma poi non è finita altrettanto bene. Era difficile gestire temperatura della gomma, il livello di aderenza, il graining. Per quanto riguarda la strategia, non so cosa abbia pensato il team, ma devo parlare con loro sui motivi per cui mi hanno fatto rientrare. Ma ormai è finita così. Che la mia idea fosse giusta o sbagliata non cambia molto: ci riuniremo e parlerò con il team, anche perché penso che abbiamo perso dei punti che avremmo potuto ottenere. Cercheremo di reagire sin dalla prossima gara. Non direi che sono soddisfatto del risultato, ma sono contento di aver finito la gara".