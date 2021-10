Ha tentato il colpaccio la Ferrari, lasciando fuori Charles Leclerc e tentando di finire il GP di Turchia senza soste ai box: "Ci abbiamo provato, quando sono rientrato il podio era già perso. Sono un po' deluso, ma la macchina è stata buona da guidare. In generale è stato un weekend positivo"

