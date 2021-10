Con una straordinaria rimonta, Carlos Sainz ha chiuso all'ottavo posto il GP di Turchia, dopo essere scattato dalla penultima casella in griglia: "Mi sono divertito, ho fatto tanti sorpassi. Peccato per l'errore al pist-stop. Noi vogliamo vincere, non fare questi piazzamenti: vogliamo più gare così, all'attacco".

GP TURCHIA, GLI HIGHLIGHTS