ANCORA 5 GP - La Formula 1 è in Messico per 18esimo gran premio della stagione 2021. Un weekend che potrebbe dare un indirizzo più preciso nella lotta per il tirolo tra Max Verstappen, leader della classifica, e Lewis Hamilton. Scendiamo in pista e analizziamo le caratteristiche dell'Autodromo Hermanos Rodriguez curva dopo curva. Con i dato fornito dalla Bramo, capiamo anche come si frena qui.