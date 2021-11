Non solo Hamilton investigato nel post qualifica in Brasile. Un filmato di un tifoso ritrae Verstappen andare a toccare l'ala incriminata della monoposto di Lewis. Mercedes ha sottolineato come da regolamento nessuno, tantomeno un avversario, possa toccare le macchine in regime di parco chiuso. L'olandese è stato convocato dai commissari per fornire spiegazioni, entrambi rischiano la squalifica

BRASILE, HAMILTON E VERSTAPPEN A RISCHIO SQUALIFICA - IL VIDEO