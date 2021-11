Nessuna penalizzazione in pista ma una multa di 50mila euro per Max Verstappen , l'olandese della Red Bull che era finito sotto indagine da parte dei commissari FIA per violazione delle regole del parco chiuso. Verstappen, nel post qualifica , si era avvicinato alla Mercedes di Lewis Hamilton dopo le qualifiche e in un video lo si vedeva toccare l'ala posteriore della monoposto. Sabato mattina, l'olandese, insieme con un rappresentante della Red Bull, è comparso davanti ai commissari per "presunta violazione dell'articolo 2.5.1 del Codice sportivo internazionale", che consente l'ingresso nel parco solo dei funzionari incaricati.

Cosa ha portato la FIA a questa decisione su Verstappen?

Secondo la Federazione, Verstappen non avrebbe toccato l'ala posteriore della Mercedes, ma solo avvicinato una mano come per fare una misurazione 'a occhio' dopo aver fatto lo stesso sulla sua Red Bull. Pertanto, l'olandese non perde il secondo posto in griglia per la qualifica Sprint ma, anzi, con la sanzione di Hamilton parte davati a tutti. Quanto avvenuto nel sabato del Brasile, sommato al vantaggio che Max ha in classiifca e all'altra penalità che Hamilton dovrà scontare nel GP, appare come una come chance per Verstappen di mettere una seria ipoteca sul titolo.