Nel giovedì di Losail l’attenzione è stata tutta per il ricorso Mercedes sull'episodio Verstappen-Hamilton avvenuto al 48esimo giro a San Paolo del Brasile. Due incontri da remoto con i rappresentanti dei team, poi la decisione sull'ammissibilità del diritto di revisione che dovrebbe venerdì. Potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo della gara a Interlagos? Tutto il weekend di Losail live su Sky Sport F1 (canale 207)

Sulla manovra al limite di Verstappen su Hamilton al giro 48 del GP di San Paolo si è deciso per ora di non decidere nella giornata di ieri. I commissari si sono riuniti ben due volte da remoto con i rappresentanti di Mercedes e Red Bull, ma la decisione sull'ammissibilità della revisione richiesta dal team guidata da Toto Wolff è stata rimandata a oggi.

La manovra di Verstappen è finita nuovamente sotto la lente di ingrandimento dopo che è stato pubblicato il video dell'on-board del pilota Red Bull. Le immagini, non disponibili durante la gara, hanno spinto la Mercedes a presentare richiesta di revisione contro la decisione dei commissari di non investigare Max.

La posizione della Red Bull

Da parte sua la Red Bull non ci sta invece in quanto quell'episodio domenica è stato infatti solo notato. Essendo una decisone molto delicata i commissari vogliono quindi prendersi il tempo necessario per sentire tutte le parti coinvolte.